Renata Sorrah avalia remake de 'Vale Tudo': 'Não tem que comparar, estão ótimos'

Renata Sorrah, de 78 anos, opinou sobre o remake de Vale Tudo, que estreou no último dia 8 na Globo. Intérprete de Heleninha Roitman na versão original de 1988, a atriz participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, e falou sobre o novo elenco, as atualizações da trama e o impacto das comparações com a novela clássica.

Apesar dos elogios à equipe e à história, Sorrah defendeu que a produção precisa se desprender da original para caminhar com identidade própria. "A história é ótima, eles estão ótimos, mas tem que desgrudar da gente, ir sozinho. Porque parece que a trama só anda se comparar", comentou.

Ela também destacou que as comparações são alimentadas pelas redes sociais. "Eles fazem uma cena excelente e imediatamente colocam a cena do passado. Não tem que comparar, estão ótimos", afirmou. A atriz celebrou mudanças na abordagem da nova versão, como a presença de protagonistas negras - Taís Araujo e Bella Campos -, algo que não existia na primeira exibição.