Kevin Bacon relembra cadáver achado durante gravação de filme: 'Corpo flutuando'

Atualmente, Kevin Bacon está promovendo sua nova série de terror no Prime Video, The Bondsman (Caçador de Demônios, em português), em que interpreta um caçador de recompensas assassinado que é recrutado pelo próprio diabo para capturar demônios fugitivos do submundo.

"Gosto da experiência coletiva que o terror proporciona, assim como a comédia. Todo mundo pula junto, todo mundo ri junto por ter se assustado ao mesmo tempo. É uma coisa que gosto de compartilhar com o público no cinema", disse Bacon à Variety.