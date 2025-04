Juliana Oliveira conta porque demorou a acusar Otávio Mesquita de estupro: 'foi uma violência'

A humorista rebateu os vídeos trazidos em contraponto à denúncia: "Tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento". Juliana também acusou o SBT de falha no zelo "pela integridade física e moral", já que procurou o departamento de compliance do canal em setembro do ano passado para tentar resolver a situação, sem sucesso.

O Estadão procurou o SBT e o advogados de Juliana Oliveira para comentar o conteúdo do vídeo, mas até o momento, nenhuma das partes se pronunciou. O espaço segue aberto.

Já o advogado de Otávio Mesquita, Roberto Campanella, enviou uma nota. "Quanto aos últimos acontecimentos, lamentamos os ataques pessoais feitos pela Sra. Juliana, em especial aqueles contidos no vídeo recentemente por ela publicado, que serão também inseridos na ação indenizatória contra ela já proposta de modo a defender a honra e bom nome de nosso cliente."

No post de Juliana, ela também retomou o vídeo que comprova a acusação contra Mesquita: "Nesse dia, o combinado era que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele".

"Ele me agarrou à força, aquilo foi uma violência. Aquilo não foi consentido [...] Não foi uma brincadeira, foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo", continuou.

"Eu reclamei com o Danilo Gentili e com o diretor, com a produção. Disse que ele tinha passado do ponto. Uma forma que eles acharam para me ‘blindar’ foi não convidar mais o Otávio para entrevistar no The Noite".