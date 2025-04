História da velhice: Mary Del Priore conta como tratamos nossos 'velhos' desde a Colônia

"A mudança na rotina do velho inspirou o surgimento da figura do velho moço porque o prestígio da velhice era de tal ordem que os jovens se faziam velhos, deixando a barba crescer, usando roupas muito sisudas, óculos de preferência", observa Mary, apresentando novamente o outro lado da moeda. "A implantação da aposentadoria no Brasil em 1923 vai definitivamente mudar a vida dos velhos, com graves consequências, porque muitos, ao deixarem o trabalho, não tinham outra atividade, o que incitou vários ao alcoolismo e até a suicídios. O chefe de família, de repente, teve de lidar com um vazio e com uma ameaça ao seu protagonismo como provedor."

As mudanças na sociedade são hoje um desafio para os idosos, obrigados muitas vezes a lidar com a solidão e preocupados com a independência econômica, a saúde, o fim de laços familiares. "Por outro lado, o velho de hoje busca se adequar à tecnologia, tentando entender a Inteligência Artificial, fazendo aulas sobre como usar melhor o celular. As novas gerações definem o perfil da geração anterior. O velho ainda tem a noção de que é cidadão porque viaja para Cancún, compra aparelhos ortopédicos e dentaduras de titânio. Ele ganhou importância ao se transformar em consumidor", conta Mary.

Ao terminar de escrever o livro, a historiadora percebeu que a dor no joelho tinha ido embora, mas sua mãe também. "Morreu à antiga, em casa, com a filha e o neto ao pé da cama. Exemplar, ela viveu intensamente todas as idades."

Uma História da Velhice no Brasil

Mary Del Priore

Editora: Vestígio