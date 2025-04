Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada estão no Paredão do 'BBB 25'

Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada se enfrentam no próximo Paredão do Big Brother Brasil 25. Após a eliminação de Delma e a Prova do Líder vencida por João Pedro, um novo Paredão foi formado na noite desta terça-feira, 15.

Diego teve o pior desempenho na prova e foi ao Paredão automaticamente.

Para fechar a formação da berlinda, João Pedro indicou Vitória Strada e a casa votou em Renata. A eliminação acontece na quinta-feira, 17.