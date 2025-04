Delma relembra embates com Thamiris após punição de Guilherme: 'Devolvi tudo'

Delma, que saiu na última eliminação do BBB 25, foi a convidada do Mais Você desta quarta, 16, e conversou com Ana Maria Braga durante o quadro Café com o Eliminado. Ela falou sobre o genro Guilherme e sua vivência no reality: "A fofoca reina ali dentro."

Em um determinado momento do jogo, Guilherme e Vinícius ficaram do lado de fora da casa após uma punição dada por Thamiris. Delma retomou o assunto: "Quando apareceram os momentos em que tive que me posicionar, como foi com Thamiris que botou meu genro passando fome, isso me doeu muito", disse.

"Mas, por sorte, ganhei o anjo e botei ela no monstro. Devolvi tudo."