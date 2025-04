Baterista Zak Starkey se manifesta após deixar The Who: 'Desejo a eles o melhor'

O baterista Zak Starkey se manifestou oficialmente após a demissão do The Who. Após um porta-voz do grupo confirmar a decisão do desligamento do músico em um comunicado enviado nesta quarta-feira, 16, ao portal The Sun, ele afirmou que sente orgulho da trajetória e que deseja o melhor à banda.

"Tenho muito orgulho dos meus quase 30 anos com o The Who", declarou o filho de Ringo Starr à People. "Ocupar o lugar do meu padrinho, o ‘tio Keith [Moon]’ foi a minha maior honra e eu continuo sendo o maior fã deles. Eles foram como uma família para mim."

A saída de Starkey acontece após a participação do grupo no evento beneficente Teenage Cancer Trust, tradicional série de shows britânica da qual o vocalista Roger Daltrey é organizador.