Atriz de 'Cobra Kai' anuncia aposentadoria da atuação aos 46 anos

Ela diz ainda saber que é uma das profissionais com sorte na indústria, tendo estrelado uma série de imenso sucesso e um filme dirigido por George Clooney (Remando para o Ouro, de 2023). "Isso é a definição do ganso de ouro."

"Por anos, silenciei a voz na minha cabeça que me implorava para parar. A voz, o tormento constante. Não por causa do ato de atuar. Mas por causa dos obstáculos que eu tinha que superar para alcançar a atuação. O que antes era necessário, algo do qual eu participava voluntariamente, até celebrava, se tornou sufocante", desabafou no texto.

Henggeler afirmou que a vida desafiante de atriz a fez perder sua perspectiva "da própria máquina". "E se nunca precisássemos passar pelos obstáculos? E se nós formos os obstáculos?", concluiu.

O primeiro papel de Henggeler em Hollywood veio em 2003, com o terror de baixo orçamento The Bog Creatures. Depois disso, ela acumulou participações esporádicas em diversas séries de TV, como House, Criminal Minds e Melissa & Joey, mas só ganhou destaque de verdade como Amanda LaRusso em Cobra Kai, transmitida entre 2018 e 2025.