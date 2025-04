Rodrigo Santoro compartilha foto ao lado de Owen Wilson em bastidores de filme

Rodrigo Santoro compartilhou no Instagram novas imagens de bastidores de Runner, novo filme de Scott Waugh (Os Mercenários 4). Nas fotos, o brasileiro aparece ao lado de Owen Wilson (Loki) e dá vislumbres do que acontece por trás das câmeras na produção.

"Bons momentos nos bastidores de #Runner. Que alegria trabalhar rodeado de pessoas incríveis!", escreveu o ator na legenda.

Runner é mais um título no currículo internacional de Santoro. Nos últimos anos, o brasileiro atuou nas séries Reprisal, da Hulu, Westworld, da HBO, Sem Limites, do Prime Video, e Wolf Pack, do Paramount+, além de atuar ao lado de Jamie Foxx em Power (2020), para a Netflix.