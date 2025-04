Nick Carter é acusado de estuprar mulher e transmitir ISTs que levaram a câncer

De acordo com a denúncia, Penly e Carter mantiveram uma relação íntima durante alguns meses, com encontros em Los Angeles. A jovem relata que, após três relações consensuais, o cantor teria recusado o uso de preservativo, alegando estar "limpo" de doenças.

O processo afirma que os episódios de violência sexual aconteceram no apartamento de Carter, em Hollywood, mesmo após a vítima ter recusado relações sexuais. Ela diz que foi forçada, e depois ouviu que ninguém acreditaria em sua palavra.

Penly alega que contraiu diversas ISTs, entre elas o HPV, vírus que pode causar câncer. Em julho de 2005, ela testou positivo para clamídia, gonorreia e células cancerígenas. No mês seguinte, recebeu o diagnóstico de câncer de colo do útero em estágio 2, precisando passar por uma série de tratamentos.

Carter nega acusações e diz que nunca teve relação com a vítima

Por meio de seus advogados, Carter negou todas as acusações e afirmou que sequer conhece Laura Penly. "Nick não se lembra sequer de ter conhecido Laura Penly. Ele certamente nunca teve qualquer relação romântica ou sexual com ela. Nunca", disseram os representantes do artista em nota enviada à People.

A defesa também acusou a equipe jurídica da denunciante de tentar arruinar a carreira do cantor com "alegações falsas", sempre feitas em momentos de destaque da carreira. Carter pretende contestar judicialmente as acusações.