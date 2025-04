Meghan Markle relembra aborto espontâneo: 'É quando você precisa aprender a desapegar'

Ela falou sobre o aborto pela primeira vez em um artigo publicado no The New York Times ainda em 2020. Meghan sentiu uma "cãibra forte" e caiu no chão com Archie nos braços. "Eu sabia, enquanto segurava meu primogênito, que estava perdendo meu segundo. Perder um filho significa carregar um luto quase insuportável, vivido por muitos, mas sobre o qual poucos falam", declarou.