Lexa lança música para a filha Sofia e revela trecho: 'Teu amor me escolheu'

Lexa revelou um trecho da música Você e Eu, dedicada à filha Sofia, que nasceu no dia 2 de fevereiro e morreu três dias após seu nascimento. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 15, a cantora se emocionou com um trecho: "A música mais linda do mundo pra mim [...] É tanto amor que eu não sei nem explicar", escreveu na legenda.

Em alguns trechos revelados no vídeo, é possível ouvir a letra: "Aquela força para seguir, é em você que estou buscando. O teu amor me escolheu, toda vez que eu cantar você e eu".

Ricardo Vianna, marido de Lexa, respondeu a publicação: "Música mais linda do mundo! Eu vejo você, te amo!".