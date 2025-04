Guilherme manda recado no Queridômetro e clima pesa após indicação ao Paredão

João Pedro explicou que a decisão foi baseada em afinidade e estratégia. A conversa foi curta, mas o recado no Queridômetro no dia seguinte mostrou que o assunto ainda não foi superado.

Mais tarde, Guilherme contou que passou a noite acordado. Disse que costuma repetir orações para acalmar a mente, mas não conseguiu relaxar dessa vez. "Quando acontece qualquer situação dentro da casa, minha cabeça fica pensando o tempo todo. Não consigo desligar a mente", afirmou.

Guilherme está no Paredão junto com Joselma e Renata, o resultado será revelado no programa ao vivo desta terça-feira, 15.

Outros brothers também relatam tensão

Diego Hypolito também teve insônia. Durante a madrugada, disse que comeu todo o ovo de Páscoa por impulso. "Eu comi totalmente por compulsão. Estou tão nervoso que não estou conseguindo orar", contou.

A poucos dias da final, a ansiedade cresce. "Hoje é terça-feira. O programa acaba na próxima terça", lembrou Diego. Vitória Strada respondeu: "Com certeza, só depende do público e principalmente de Deus."