Cantor Netinho celebra ganho de peso durante tratamento contra câncer

Netinho usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para dividir um momento de alívio com os fãs. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, o cantor contou que vai receber alta nesta quarta-feira, 16, após concluir a segunda fase da quimioterapia. Diagnosticado com um linfoma raro, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, o artista segue confiante no tratamento.

"Estou finalizando a segunda fase. Amanhã sairei de alta pela segunda vez e, em breve, volto para continuar as outras etapas da quimioterapia", escreveu. Ao todo, serão seis ciclos. Ele também comemorou um pequeno progresso que faz toda a diferença na recuperação: "Ganhei 1 kg de ontem pra hoje".

Mesmo com os efeitos do tratamento, como a queda de cabelo e da barba, Netinho demonstrou otimismo. "Só quando acaba que volta a crescer tudo de novo", comentou.