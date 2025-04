'BBB 25': Diego Hypolito ganha R$ 40 mil em ação

Os participantes do Big Brother Brasil 25 tiveram uma manhã animada nesta terça-feira, 15. Na área externa, eles receberam figurinos com perucas coloridas e participaram de uma ação da Amstel com Gil do Vigor.

No gramado da casa mais vigiada do Brasil, eles realizaram sorteios valendo prêmios.

Diego Hypolito escolheu um dos sapatinhos disponíveis e ganhou R$ 40 mil como recompensa.