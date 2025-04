Após Sincerão, Renata chora, Guilherme defende Delma e brothers se confundem com Páscoa

Conversa entre Guilherme e Renata continua após o 'ao vivo'

Mesmo depois da dinâmica, Guilherme retomou o assunto em conversas pela casa. Ele voltou a mencionar o papel de Aline na trajetória de Renata no jogo. "Sobre você eu acho, inclusive, que quem lhe deu esse protagonismo foi a própria Aline, que ficava buscando coisas que não tinha necessidade", disse.

Renata rebateu de forma direta. "Ninguém me deu protagonismo. Eu fiz o meu próprio protagonismo". A bailarina também questionou o fato de Guilherme ter mencionado um ponto já discutido anteriormente pelo grupo como parte de uma estratégia. O brother respondeu: "Ninguém tem que pensar igual".

Renata se emociona e desabafa no quarto

No quarto, Renata desabafou com João Pedro, ainda abalada com o que ouviu durante o programa ao vivo. Chorando, relembrou a fala de Guilherme sobre sua trajetória no jogo: "Ainda veio dizer, no meio do ao vivo, que eu fui protagonista porque a Aline foi brigar comigo. Vou te dizer, viu. Se tu olhar, eu dei check em tudo nesse programa! Ele simplesmente desmereceu toda minha história nesse minuto".

Mais tarde, após a dinâmica, Renata comentou com outros participantes que Delma teria se afastado do jogo em certos momentos e chegou a dizer que queria sair.