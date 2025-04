'Aladdin' vai virar filme de terror

Depois do Ursinho Pooh e de Mickey Mouse, chegou a vez de Aladdin ganhar um filme de terror. Dirigido e estrelado por Bradley Stryker (Terrifier 3), Aladdin: The Monkey’s Paw será uma "reimaginação sombria e sobrenatural" do clássico da Disney e se passará no Reino Unido atual.

Produzido pela Empire Studios, o filme tem roteiro de Charley McDougall (Legend of Lizard Man) e conta ainda com Nick Sagar (Queen of the South), Ricky Norwood (EastEnders) e Montana Manning (Tell Me Everything) no elenco.

De acordo com a sinopse oficial, Aladdin: The Monkey’s Paw seguirá um jovem londrino que "herda uma antiga pata de macaco que realiza desejos, mas descobre que cada pedido tem um preço esmagador. Com as pessoas à sua volta se tornando vítimas dessa maldição, ele precisa enfrentar um mal crescente - e a força demoníaca que se alimenta de cada desejo feito".