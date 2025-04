Vinícius é eliminado no Paredão do 'BBB 25'

O BBB 25 revelou quem saiu no Paredão deste, domingo, 13: Vinícius, com 52,69% dos votos. Renata (46,23%) e Vitória Strada (1,08%) se salvaram. De acordo com as enquetes mais recentes, ele já parecia como um dos prováveis eliminados ao lado de Renata.

O programa teve início por volta das 23h20. O apresentador Tadeu Schmidt relembrou ao público sobre o "Modo Turbo", ou seja, o programa ainda contaria com mais uma Prova do Líder e formação de novo Paredão após a eliminação.

Na primeira interação com a casa, falou com os indicados. "Eu encararia outro Monstro desses para não estar no Paredão, com certeza", disse Renata.