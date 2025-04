Vinícius chora com reação da mãe após se assumir bissexual no 'BBB 25'

Vinícius se emocionou, durante o Bate-Papo BBB, ao assistir ao momento em que compartilhou sua bissexualidade no BBB 25. Eliminado do programa neste domingo, 13, o baiano demonstrou alívio ao descobrir que a mãe recebeu bem a revelação feita em rede nacional.

Durante o bate-papo, ele acompanhou as imagens da conversa que teve na casa com Vitória Strada, Delma e Guilherme, quando falou sobre o medo de decepcionar os pais. Ao fim do VT, foi informado de que sua mãe havia se manifestado de forma positiva. Emocionado, Vinícius disse: "Estou muito feliz por ter ouvido isso agora e saber que está tudo bem lá fora."

"Despertar para um novo mundo. Talvez tenha sido o mundo que eu passei a vida inteira sonhando e só depois daqui pude ver que ele, de fato, existe", disse Vinícius, ao comentar sobre o processo de se reconhecer e se permitir viver como realmente é.