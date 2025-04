Viih Tube lamenta morte da avó aos 90 anos: 'Te amarei eternamente'

Viih Tube usou as redes sociais no domingo, 13, para anunciar a morte de sua avó materna, Isaura, aos 90 anos. A influenciadora publicou registros da família e fez uma homenagem emocionada. "Vozinha, descanse em paz. Sei que agora está com nosso Deus em um lugar muito melhor! Terei pra sempre um amor e gratidão enorme no meu coração por você", escreveu.

A ex-BBB também publicou um vídeo de Isaura ao lado de seu filho mais novo, Ravi, de 5 meses. "E você conheceu o seu bisneto Ravi também antes de partir", escreveu. Viih é mãe de duas crianças com o influenciador Eliezer: Lua, de 2 anos, e Ravi.

Em outro trecho, ela descreveu a avó. "Saiba que minhas memórias suas são de uma avó muito gentil, paciente, serva de Deus, uma verdadeira princesa, delicada amorosa e, ao mesmo tempo, muito engraçada. Te amarei eternamente."