Vargas Llosa foi padrasto de Enrique Iglesias; entenda o parentesco

O escritor Mario Vargas Llosa, morto aos 89 anos neste domingo, 13, deixa para trás um grandioso legado artístico. Mas o peruano vencedor do prêmio Nobel de Literatura em 2010 também teve uma vida amorosa intensa, o que originou alguns fatos curiosos - como, por exemplo, ter sido padrasto do cantor e compositor Enrique Iglesias.

O Nobel viveu um relacionamento de sete anos com Isabela Preysler, socialite filipino-espanhola, ex-esposa de Julio Iglesias e mãe de Enrique Iglesias. O próprio autor revelou a informação em 2015 para a revista espanhola ¡Hola!, quando declarou: "Nossa relação vai muito bem. Prefiro não falar de minha vida privada e essa é a mesma opinião de Isabel."

Ainda segundo a mesma publicação, Isabel e Vargas Llosa se conheceram em 1986, quando ela o entrevistou a pedido da própria revista, e tornaram-se amigos. Na época, ele era casado com Patricia Llosa, com quem manteve um relacionamento por 50 anos. A dinâmica se transformou quase 30 anos depois. Preysler aproximou-se do escritor após o falecimento de seu marido, Miguel Boyer, em 2014. Ele também havia terminado o relacionamento.