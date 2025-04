Renata, Delma e Guilherme estão no novo Paredão do 'BBB 25'

O novo Paredão do BBB 25 foi formado na noite deste domingo, 13, entre Guilherme, Renata e Delma. Mais cedo, o programa já contou com a eliminação de Vinícius e a Prova do Líder.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou como será a formação do Paredão deste domingo:

- Líder indica um participante.