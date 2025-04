O que esperar da última semana do 'BBB'? Veja dinâmicas

O que acontece depois da final do BBB 25?

Mesmo após o encerramento da temporada, a programação do BBB 25 continua no Multishow. No dia 22 de abril, Ana Clara comanda o especial A Invasão, entrando na casa para conversar com o campeão e os finalistas.

Já no dia 23 de abril, às 22h30, o canal exibe O Reencontro, que reúne os participantes da edição para relembrar os principais momentos do reality.

Além disso, os últimos episódios dos conteúdos paralelos também estão agendados:

- O Big Show, apresentado por Ana Clara e Ed Gama, vai ao ar no dia 21 de abril, à meia-noite.

- O Mesacast BBB encerra a temporada no dia 22 de abril, às 20h.