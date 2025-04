Membros do Brat Pack, elenco de 'Clube dos Cinco' se reúne em evento em Chicago

Lançado em 1985, Clube dos Cinco é considerado um dos melhores filmes adolescentes de todos os tempos. Dirigido por John Hughes, o longa trazia Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy e Emilio Estevez como um grupo de desajustados que se conecta durante um período na detenção. 40 anos depois, o quinteto de atores se reuniu durante a C2E2, a comic-con de Chicago, para celebrar o importante aniversário da produção.

Essa foi a primeira vez que Clube dos Cinco se reuniu de forma completa, uma vez que Estevez não compareceu a nenhum outro evento que celebrou o filme. "Eu não fui a nenhum dos meus reencontros de colegial", disse o ator e diretor. "Mas esse reencontro parecia especial. É aqui em Chicago, onde rodamos o filme, obviamente é o 40º aniversário, senti que estava na hora." Além de justificar sua primeira aparição, Estevez ainda garantiu que sua ausência em outros painéis dedicados ao longa não foi por problemas de relação com o restante do elenco. "Amo todos eles."

Durante o painel, moderado pelo jornalista e podcaster Josh Horowitz, o elenco relembrou histórias de bastidores, incluindo o cronograma intenso de filmagens, que ocupavam seis dias por semana. Quando tinham folga, no entanto, eles se aventuravam por Chicago. "Não encontrávamos nenhum lugar (...) que deixasse um cara de tênis e outro de botas de motociclista entrar", lembrou Nelson. "Achamos um lugar, chamado Jazz Bulls, que não existe mais. Era o melhor lugar do mundo. Eles nos deixaram entrar, não se importavam [com o que vestíamos]. Então, aproveitamos Chicago três horas por vez, um dia por semana."