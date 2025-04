Ivete Sangalo e Iza cantam música de Preta Gil em show; veja vídeo

Em tratamento contra o câncer colorretal, Preta Gil está internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 6, quando foi transferida do Rio de Janeiro em uma UTI área. Ela havia sido internada em 1º de abril para realizar alguns exames e preferiu continuar a internação no hospital que acompanha seu caso na capital paulista.

A cantora realizaria um tratamento para o câncer nos Estados Unidos, agora adiado. Preta está em tratamento desde o início de 2023, e, em março, falou sobre o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença dentro do Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.