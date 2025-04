Irmão de Bruno Gagliasso, Thiago fala em reconciliação e alfineta: 'Pula que o muro está baixo'

Thiago Gagliasso usou as redes sociais no último domingo, 13, para parabenizar o irmão, o ator Bruno Gagliasso, que completou 43 anos. Em uma publicação no Instagram, o deputado estadual do Rio de Janeiro mencionou o distanciamento entre os dois, que não se falam há sete anos, e afirmou estar aberto a uma possível reconciliação no futuro.

Na legenda de uma foto deles juntos, Thiago citou as divergências políticas como principal motivo do rompimento e disse que, apesar das diferenças, o irmão pode contar com ele "independente de qualquer coisa". Ele também relembrou que, mesmo mais novo, sempre teve convicção de suas posições: "Irmão mais novo dificilmente tem razão, mas quando temos convicção do certo, não abaixamos a cabeça".

Giovanna Ewbank, mulher de Bruno, também rompeu relações com Thiago. O afastamento entre eles se tornou público, com episódios de trocas de indiretas nas redes sociais ao longo dos anos.