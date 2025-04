Carol Ribeiro detalha diagnóstico de esclerose múltipla

Ela se perguntava sobre a causa dos sintomas: "Será que é menopausa? Será que é síndrome do pânico?". Foi quando decidiu ir atrás de um diagnóstico.

A procura por um diagnóstico definitivo levou Carol até um neurologista que, através de um exame de ressonância magnética, trouxe uma resposta definitiva: esclerose múltipla.

A doença neurológica, crônica e autoimune acomete principalmente mulheres entre 20 e 40 anos. Ela faz com que as células de defesa do organismo ataquem o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares.

A primeira revelação do diagnóstico de Carol aconteceu durante um evento da revista Harper's Bazaar.