Avó de Fabiana Justus é diagnosticada com leucemia, a mesma doença que ela

Fabiana Justus revelou que a avó materna Celia Chryzman também foi diagnosticada com leucemia. No Instagram, ela pediu orações aos seguidores, em publicação feita no domingo, 13. A influenciadora está em tratamento contra o mesmo tipo de câncer desde o ano passado e comemorou recentemente o marco de um ano da pega da medula óssea após transplante.

"Quero muito pedir pra nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa mulher linda da foto... a minha avó. A bisavó dos meus filhos minha raiz. Ela é forte, doce, cheia de vida. Daquelas presenças que acalmam só de estar por perto", escreveu Fabiana.

A influenciadora compartilhou fotos da avó. "Por ironia (ou mistério) do destino, ela está enfrentando a LMA. Leucemia Mielóide Aguda. Começou crônica, e agora virou aguda. Sempre me senti muito conectada com a Celinha (assim que eu a chamo), e a vida uniu ainda mais nossas histórias. Graças a Deus, ela está respondendo bem ao tratamento. Mas nesse momento, toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença", pediu.