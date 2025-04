Ana Maria Braga participa de conferência em Harvard e fala sobre o futuro da TV

Ana Maria Braga participou neste fim de semana da Brazil Conference at Harvard & MIT, evento voltado a estudantes brasileiros, em Boston, nos Estados Unidos. Em uma das palestras, a apresentadora falou sobre o futuro da televisão e aproveitou para dividir com o público do Mais Você um pouco da experiência fora do Brasil.

"Tão bom vir participar de uma palestra da Universidade de Harvard. É um programa incrível. Acredita que nós vimos até neve?", contou, animada com o convite e o clima inusitado da cidade.

A apresentadora também ressaltou o carinho que recebeu dos estudantes brasileiros que acompanharam sua participação no evento. "É um impacto sair tão rapidinho daí e chegar aqui nessa friaca danada, né? Sabe o que compensou muito? O calor humano dos estudantes brasileiros, né? Que nos receberam. Acho que compensou tudo", disse no recado enviado ao programa nesta segunda-feira, 14.