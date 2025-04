Marina Ruy Barbosa canta com Luísa Sonza em show em São Paulo; veja vídeo

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu de surpresa no show de Luísa Sonza, realizado na noite de sábado, 12, em São Paulo. Marina subiu ao palco do Espaço Unimed para cantar com Luísa a faixa romântica Chico, parte do álbum Escândalo Íntimo.

A apresentação marcou o encerramento da turnê no Brasil, mas a cantora ainda fará nos Estados Unidos, conforme divulgou recentemente. "Simplesmente vou convidar ao palco para cantar comigo Marina Ruy Barbosa Faz barulho!", pediu a cantora. A atriz começou tímida, mas foi aplaudida pelos fãs.