Quem Vinícius imunizou no BBB 25? Brother ganhou a Prova do Anjo

Vinícius, que ganhou a última Prova do Anjo do BBB 25 na tarde desta sexta-feira, 11, escolheu imunizar Delma. Assim, a sogra de Guilherme se salvou da formação do Paredão.

"É a pessoa que está comigo desde o início. Quem sabe não chegamos juntos na final?", falou Vinícius ao justificar a escolha.

Renata já estava na berlinda. Ela foi a mais votada pela casa numa dinâmica envolvendo os participantes que foram pior na Prova do Líder, vencida por João Pedro nesta quinta, 10, logo após a após a eliminação de Maike.