Festival é tudo Verdade premia Copan e curta sobre povo indígena

O festival de cinema 'É Tudo Verdade', centrado em documentários, revelou os vencedores de sua 30ª edição neste sábado, 12. Copan, de Carine Wallauer, venceu a Competição Brasileira de Longas e Médias-Metragens.

Documentário sobre o Copan expõe histórias e ‘magnetismo’ do edifício: ‘É um prédio que inspira’

A produção acompanha os moradores de um dos edifícios mais icônicos da capital paulista, traçando um paralelo entre as eleições para síndico do Copan e as eleições presidenciais de 2022.