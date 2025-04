Vinícius é último anjo do 'BBB 25'; veja como foi a prova

A Prova do Anjo aconteceu em duas fases e apenas os três melhores passam para a segunda etapa. Na primeira fase, as cabines ficarão cheias de bolinhas com os jogadores dentro. Eles terão que tirar as bolinhas por uma portinha até esvaziar a cabine e coletar um cartão. Caso os três primeiros jogadores a apertar o botão não tenham esvaziado a cabine, passará para a fase final aqueles que tiverem menos bolinhas em sua cabine.

Guilherme foi o primeiro a apertar o botão. Diego Hypolito foi o segundo. Vitória Strada quase foi a terceira, mas se atrapalhou com o cartão e Vinícius acabou ultrapassando-a, apertando o botão antes da atriz e se classificando para a fase final.

Na fase final, os brothers verão doze vídeos da rede social do patrocinador e deverão responder seis perguntas relacionadas a alguns eles. Vence quem responder todas as perguntas no menor tempo.

Guilherme foi o primeiro a responder três perguntas corretamente. Diego também respondeu três, mas errou uma. Guilherme e Vinícius tiveram empatados a maior parte do tempo, mas foi o baiano quem apertou o botão, acertou as seis perguntas e se tornou o último anjo do BBB 25.