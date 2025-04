Roger, do Ultraje, alfineta Nasi após shows cancelados do Ira!: 'Meu fã'

Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, alfinetou Nasi, do Ira!, após ser citado por ele em uma entrevista. Na quinta-feira, 10, Moreira repercutiu e respondeu às falas de Nasi com uma série de publicações em seu perfil no X. Os músicos já tiveram outros embates.

Em entrevista à Billboard Brasil, Nasi falava sobre o cancelamento de quatro shows que aconteceriam no Sul do País, após a polêmica discussão com bolsonaristas em apresentação da banda em Contagem, Minas Gerais, no dia 29 de março (relembre ao fim do texto).

Nesse contexto, Nasi citou a banda de Moreira, sugerindo afinidade política do Ultraje com esse público, por seus membros serem também apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Não é do meu agrado, sabe? Eu não quero. Tem outras bandas. Vão curtir Ultraje a Rigor. Eu tenho 50 shows até o final do ano. O Ultraje tem seis. Por que eles não vão encher o saco dos contratantes para contratar esses p...?", disparou o vocalista do Ira!.