'Rir, Um Ato de Resistência': Paulo Gustavo é tema de exposição no MAC Niterói

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, RJ, recebe a partir deste domingo, 13, a exposição Rir, Um Ato de Coragem, inteiramente dedicada a celebrar a vida e o legado de Paulo Gustavo. O ator e comediante que morreu em 2021 por complicações da covid-19 era natural da cidade.

"Esse é um presente cheio de amor para o público. A exposição foi pensada como uma homenagem afetuosa ao legado de Paulo Gustavo. Mais do que reviver sua genialidade, queremos acalentar o coração das pessoas de forma leve e inspirar novas gerações a enxergarem a arte e o humor como forças transformadoras e de resistência", afirmou em comunicado Thales Bretas, viúvo do ator e um dos idealizadores do projeto.

Com curadoria de Nicolas Martin Ferreira e cocuradoria de Juliana Cintra, a exposição será dividida em cinco galerias, com cada uma delas dedicada a um recorte específico da trajetória de Paulo Gustavo.