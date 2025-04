No 'BBB 25', Maike é eliminado em Paredão acirrado

Com o reality no modo turbo, este Paredão foi formado na última terça-feira, 8, logo após a eliminação de João Gabriel. Em uma nova Prova do Líder do BBB 25, Guilherme foi o campeão e indicou Maike. Renata foi a mais votada pela casa e Maike puxou Vinícius em um contragolpe.

O Paredão aconteceu em meio a uma polêmica envolvendo Maike e Renata - e este assunto dominou o primeiro bloco do programa, com a Globo mostrando a cronologia dos fatos.

O que Maike fez?

Na festinha que os brothers receberam na noite de quarta, 9, o ex-atleta teve atitudes desrespeitosas com a bailarina, puxando seu cabelo e até mordendo-a. A equipe de Maike se pronunciou na tarde desta quinta-feira, 10, desculpando-se com Renata.

Ainda na noite de quarta, Vinícius falou sobre sua sexualidade pela primeira vez no programa, e isso também foi abordado no primeiro bloco do programa.

Em conversa com Vitória Strada, Delma e Guilherme, o baiano revelou ser bissexual e afirmou que apenas Aline sabia. Seu medo, ele disse, era decepcionar seus pais. Ele recebeu o apoio de Delma e Guilherme e o incentivo de Vitória, que também já assumiu sobre sua bissexualidade.