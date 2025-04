Jon Bon Jovi é criticado por prefeito após abrir restaurante para pessoas em situação de rua

O restaurante comunitário JBJ Soul Kitchen não é novo. O projeto existe desde 2011, e opera na lógica do "pague o que puder".

Os clientes que têm condições são convidados a pagar adiantado e cobrir o custo sugerido de US$ 12 (R$ 70,47 na conversão atual) de uma refeição para aqueles que não podem pagar. Quem não tem dinheiro também pode se voluntariar no local, que abre de terça a sexta-feira, em troca das refeições.

O ponto de conflito com o prefeito de Toms Rivers é um novo restaurante pop-up aberto próximo à biblioteca da cidade no último dia 11 de fevereiro; esta é uma das quatro locações do projeto, que também existe em Red Bank, Newark e Jersey City.

"Eu definitivamente quero isso fechado, e quero que o condado pare de despejar pessoas em Toms Rivers", continuou o prefeito à CBS News. Segundo ele, o restaurante está transformando a cidade em um destino para pessoas em situação de rua, e organizações sem fins lucrativos estariam transportando pessoas até lá.

"Não achamos que a biblioteca é um bom lugar. O problema nunca foi o Bon Jovi, é a comissão do condado de Ocean que se envolve com essas organizações sem fins lucrativos. É uma preocupação com a segurança, essas pessoas não são verificadas."

Em nota enviada ao jornal The New York Post, Bon Jovi e sua esposa Dorothea Hurley declararam que vão continuar o projeto, cuja missão é ajudar a acabar com o problema das pessoas em situação de rua.