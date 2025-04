Tony Bellotto passa por cirurgia após diagnóstico de tumor: 'Procedimento bem-sucedido'

O músico Tony Bellotto, 64, guitarrista da banda Titãs, passou por uma cirurgia após ser diagnosticado com um tumor no pâncreas. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 10, na página oficial do grupo no Instagram.

"Nosso querido Tony Bellotto fez a cirurgia. O procedimento foi bem-sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação. Estamos muito felizes e agradecemos o carinho e o apoio de todos", diz a nota, compartilhada nos Stories.

O músico anunciou o diagnóstico no início do mês de março, e declarou que iria se afastar temporariamente dos palcos para cuidar da saúde.