Oscar terá categoria para reconhecer dublês a partir de 2028

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, anunciou nesta quinta-feira, 10, a criação de uma categoria para reconhecer dublês na premiação. Nomeada Achievement in Stunt Design (melhor design de acrobacias, em tradução livre), a categoria competitiva passa a valer partir da edição de 2028, quando o Oscar chegará à sua 100ª edição.

"Desde os primórdios do cinema, o design de acrobacias tem sido uma parte integrante da produção cinematográfica. Estamos orgulhosos em homenagear o trabalho inovador desses artistas técnicos e criativos, e os parabenizamos por seu comprometimento e dedicação para chegar a esta ocasião memorável", disseram o CEO da Academia, Bill Kramer, e a Presidente da Academia, Janet Yang, durante o anúncio.

As regras de elegibilidade e votação para o prêmio inédito serão anunciadas em 2027. Detalhes específicos da apresentação do prêmio também serão determinados futuramente. Mais de 100 dublês profissionais são membros da Academia, no ramo de Produção e Tecnologia, que representa membros da indústria atuantes em cargos técnicos e de produção, em todas as etapas.