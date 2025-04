James Toback é condenado a pagar mais de R$ 10 bilhões por abusos sexuais contra 40 mulheres

Segundo a Variety, a condenação representa uma das maiores indenizações já fixadas em casos de agressão sexual no estado de Nova York. O júri determinou o pagamento de US$ 280 milhões (cerca de R$ 1,65 bilhão) em danos compensatórios e US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 8,3 bilhões) em danos punitivos.

O diretor não participou das audiências nem do julgamento. No início do processo, ele apresentou uma negativa geral e alegou que qualquer envolvimento teria ocorrido de forma consensual. Sem comparecer às audiências, foi condenado por revelia, cabendo ao júri apenas definir o valor das indenizações.

Os advogados das vítimas afirmaram que, embora tentem recuperar parte do valor estipulado, o principal objetivo sempre foi dar voz às sobreviventes. "Vimos uma oportunidade única de buscar justiça", disse Ross Leonoudakis, representante das vítimas.

Mary Monahan, principal autora da ação, afirmou que o veredito representa uma validação. "Por décadas carreguei esse trauma em silêncio, e hoje um júri acreditou em mim. Acreditou em nós. Isso muda tudo", declarou. Outra vítima, Karen Sklaire Watson, afirmou que a decisão judicial envia uma mensagem clara: "Predadores não podem mais se esconder atrás da fama, do dinheiro ou do poder. Não aqui. Nunca mais."

Toback é conhecido pelos roteiros de Bugsy (1991) e pela direção de filmes como O Rei da Paquera (1987) e Uma Paixão Para Duas (1997). Segundo relatos, o diretor abordava mulheres nas ruas de Nova York com promessas de carreiras no cinema e praticava abusos em locais como o Harvard Club, estúdios de edição e parques públicos.