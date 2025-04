Gugu Liberato ganha homenagens de Rose Miriam e dos filhos no dia em que completaria 66 anos

O apresentador Gugu Liberato completaria 66 anos nesta quarta-feira, 10. Para marcar a data, familiares fizeram homenagens nas redes sociais e relembraram momentos de carinho ao lado dele, que morreu em 2019.

Rose Miriam, ex-mulher de Gugu e mãe de seus três filhos, publicou uma sequência de fotos antigas em família no Instagram. "Hoje o Gugu estaria completando entre nós 66 anos de idade!! Que saudade dele que falta ele me faz!", escreveu. Na legenda, ela ainda destacou a admiração pelo apresentador: "Ele era muito lindo; bem como o seu interior, ou seja, o seu espírito, que era mais lindo ainda!"

João Augusto Liberato, filho mais velho do casal, também usou as redes sociais para prestar homenagem. Ele compartilhou uma imagem da infância ao lado do pai e escreveu: "10 de Abril. Parabéns, papai! Hoje completaria 66 anos. Faz muita falta. Mas eternamente em nossos corações."