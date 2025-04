Enquete mostra disputa acirrada sobre quem sai do 'BBB 25'

De acordo com a parcial registrada às 10h desta quinta-feira, 10, Maike liderava a votação para eliminação com 50% dos votos. Vinícius vinha logo atrás, com 41%. Renata, por sua vez, registrava apenas 9%.

A diferença entre Maike e Vinícius ainda é considerada pequena diante do volume de votos e da possibilidade de mudança até o fechamento das votações.

Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial do programa, que é definido exclusivamente pelos votos no site do BBB.

O que pode mudar o rumo do Paredão

Além da disputa natural do jogo, novos acontecimentos nas últimas horas podem influenciar o resultado do 15º Paredão.

Durante a madrugada, Maike recebeu advertências da produção após puxar o cabelo, morder e segurar Renata pelo pescoço. A sister pediu que ele parasse, mas o comportamento se repetiu em mais de uma ocasião. A situação gerou repercussão nas redes sociais e pedidos de expulsão do participante.