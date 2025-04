Declarações, revelação de Vinícius e festa de Top 8 agitam madrugada do 'BBB 25'

Delma e Guilherme reforçam aliança para a reta final

Ainda na varanda, Delma e Guilherme conversaram sobre a trajetória deles no jogo e reforçaram a parceria. Delma afirmou que sonha em chegar à final ao lado do fisioterapeuta: "Acho que você merece muito."

Guilherme retribuiu o carinho e disse que, independente do resultado, estava feliz com o que viveram no programa. "Chegar aqui já é muito mais do que imaginei", afirmou.

Diego analisa Paredão e aposta em eliminação de Renata

Em outra roda de conversa, Diego Hypolito comentou sobre o próximo Paredão, que tem Renata, Maike e Vinícius. O ginasta afirmou acreditar que Renata será a eliminada, mas revelou sua preferência: "Eu queria que saísse o Maike."

Diego também relembrou a eliminação de João Gabriel e avaliou que a reta final será ainda mais difícil: "Agora é decisão atrás de decisão."