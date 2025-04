Após falas preconceituosas, público pede expulsão de Mickey Rourke de 'Big Brother' dos famosos

Mickey Rourke, um dos participantes do Big Brother Celebridades no Reino Unido, promoveu falas homofóbicas e misóginas dentro do reality. Internautas pedem a expulsão do ator americano, que ficou famoso nos anos 1980.

Em um dos recortes mencionados por usuários das redes sociais, ele pergunta para Jojo Siwa se ela era "gay". Após a resposta, Mickey diz que "se ficar por mais de quatro dias, ela não será mais ‘gay’".

A cantora e apresentadora retruca que ainda continuaria com sua sexualidade e dentro de "um relacionamento feliz". Depois, junto de outros, o ator afirma que vai "tirar a lésbica do jogo".