Após desabafo no 'BBB 25', mãe de Vinícius declara apoio ao filho: 'Jamais estará sozinho'

Orgulhosa, a mãe de Vinícius celebrou a coragem do filho. "O homem que ele é e está em constante construção só me orgulha enquanto mãe e me mostra que estou cumprindo bem o meu dever. Tenho muito orgulho do meu filho, sobretudo agora", afirmou.

Marlene ainda enviou uma mensagem direta para Vinícius: "Que ele é muito amado, que ele é abençoado e ungido por Deus, que é motivo de orgulho para nós, e que jamais estará sozinho. Independente do que o mundo diga ou faça, ele sempre terá para onde voltar".

A mãe do promotor de eventos também agradeceu o acolhimento que o filho recebeu dos colegas dentro da casa. "Estou muito feliz por ele ter sido tão acolhido por Gui e dona Dé (apelido carinhoso que eu inventei). Espero que ele tenha sentido um pouco do amor que temos por ele naquele abraço. Tenho muita gratidão por eles enxergarem e acolherem o meu filho como ele é."

Na quarta-feira, 9, Vinícius relatou que já havia confidenciado sua sexualidade a Aline, sua dupla no programa. A policial militar também demonstrou apoio nas redes sociais. "Vini, eu tenho muito orgulho de você. Você é um excelente filho, irmão, amigo. Estou muito orgulhosa de estar acompanhando você aqui de fora. O Brasil está conhecendo o quão gigante você é", declarou.