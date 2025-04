Vinícius relembra colação de grau da faculdade: 'Sentado num chão empoeirado'

Aos prontos, o brother seguiu: "Quando comecei a ver que não vai, é como se eu voltasse. Colar grau sentado no chão, é uma sensação muito ruim. Duas vezes eu senti isso aqui dentro: uma vez foi logo no começo e a segunda foi ontem de noite. Foi um dos piores dias da minha vida. Era a conclusão do maior sonho que eu tinha até então, que foi concluído da pior forma que eu consegui imaginar. Estar sentado, num chão empoeirado, escondido, que o gerente não podia nem me ver. Nem abrir a câmera eu consegui. E saber que eu estava encerrando o ciclo até então mais importante da minha vida, sem estar com minha família nem nada. O jogo faz isso com você, de colocar vc a prova o tempo todo. (...) Foram inúmeras situações que me remetem a esse dia que me machuca muito."

Guilherme, Vitória Strada e Diego Hypolito consolaram o amigo. "Isso aqui é o maior gol do mundo", disse o fisioterapeuta. "Eu aposto que se você conversasse com o Vinícius lá de trás que está entre os oito finalistas, você iria falar: ‘Cara, que incrível!‘", aconselhou a atriz. Já o ginasta disse que Vinícius é a cara do BBB: "Você validou o que é ser um brother (...) Você é a cara deste programa".

Durante a madrugada, após a formação do Paredão, Vinícius lamentou muito estar no Paredão nesta reta final com Maike e Renata. "Ainda mais agora que eles estão juntos, fica ainda mais difícil", disse. Em desabafo com João Pedro, o baiano também lamentou não ter ido bem em provas durante a temporada: "Uma hora foi sorte, outra hora tinha alguém melhor que eu " Vinícius venceu a primeira liderança da edição com sua dupla Aline e duas provas do Anjo ao longo da temporada. Entretanto, o brother também chegou a ser vetado de participar da prova do líder mais de uma vez.