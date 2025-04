Fabiana Justus celebra um ano da pega da medula: 'Meu corpo disse sim pra vida de novo'

Fabiana Justus usou as redes sociais nesta terça-feira, 9, para comemorar um marco importante de sua recuperação: um ano da pega da medula óssea, etapa fundamental no tratamento da leucemia. A data simbólica também marcou o aniversário de 14 anos de casamento com Bruno Levi D’Ancona.

"Hoje é meu renascimento! Um ano da pega da minha medula. Um ano do dia em que meu corpo disse sim pra vida de novo!", escreveu ela.

Segundo a Associação de Medula Óssea, a chamada pega da medula é uma etapa crucial do transplante, quando as novas células começam a produzir componentes do sangue em quantidades suficientes. Ela é considerada bem-sucedida quando os leucócitos ultrapassam 500/mm³ e as plaquetas atingem 20.000/mm³ por pelo menos dois dias seguidos, sem necessidade de transfusões.