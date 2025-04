Taís Araujo expõe recusa a Vin Diesel e revela episódio de racismo em condomínio de luxo

Taís Araujo explicou os motivos que a levaram a recusar o convite de Vin Diesel para atuar no filme Velozes e Furiosos, durante entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem. A atriz também falou sobre os desafios que enfrentou para educar seus filhos, João Vicente e Maria Antônia, em uma sociedade marcada pela desigualdade racial. Taís compartilhou um episódio de racismo que seu filho vivenciou em um condomínio de luxo e discutiu o impacto dessas experiências na infância.

Taís Araujo revelou que foi convidada para um teste de seleção para o filme Velozes e Furiosos, mas, ao viajar para Los Angeles (EUA), optou por não aceitar o papel. Para ela, naquele momento, a prioridade era sua vida pessoal e sua família. "Eu queria ter filho. Meu marido está me esperando lá em Nova York. Mas é óbvio que se eu te falar que vou fazer, vou fazer, mas meu desejo agora é olhar para a minha vida pessoal", explicou.

A atriz comentou que, apesar do convite para um grande filme, sua decisão foi motivada por não se identificar com o "sonho americano". "Nunca tive esse 'american dream'. Tenho uma vida muito boa aqui no Brasil, sou muito feliz aqui", disse Taís, deixando claro que a experiência de viver em Hollywood nunca foi uma de suas ambições.