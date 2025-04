Renata e Vinícius trocam acusações no 'BBB 25' e Guilherme revela mágoa; veja resumo

Guilherme relembra trajetória de Mateus e analisa postura do ex-brother

Também durante a madrugada desta terça-feira, 8, Guilherme, Vinícius e Vitória Strada conversaram na área externa da casa sobre a trajetória de Mateus, ex-dupla da atriz no início do BBB 25. O grupo refletiu sobre o impacto da ausência do arquiteto no jogo.

Ao falar sobre a relação de Mateus com as irmãs Camilla e Thamiris, Guilherme avaliou que o ex-brother teria dificuldades para tomar partido nas desavenças. "Seria muito diferente com ele aqui. Eu sentia que ele não iria querer tomar um partido, e acho que ele pensava que as meninas não estavam totalmente erradas", afirmou o pernambucano.

Guilherme ainda comentou que, no seu caso, não hesitaria em romper alianças para defender uma amizade dentro do confinamento, mas reconheceu que o vínculo afetivo pode dificultar esse tipo de posicionamento. "Quando você cria um afeto, um carinho muito grande, é difícil tomar esse partido. Você passou por isso, tinha um carinho muito grande por Thamiris, principalmente. Isso atrapalhava ele, talvez, dar uma voz maior", refletiu.

Vitória, que ouviu atentamente, acrescentou que chegou a conversar com Mateus sobre a relação dele com as ex-colegas de confinamento. "Eu falei para ele que não queria atrapalhar a relação dele com as meninas", disse a atriz.

