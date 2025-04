Mulher com motoneta quebra obra de arte durante exposição em São Paulo

Um incidente marcou a SP-Arte, feira de arte realizada no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na primeira semana de abril. Durante o evento, uma visitante que usava uma motoneta elétrica perdeu o controle e colidiu com uma obra do artista Francisco Brennand, resultando na queda e quebra da peça.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, acumulando mais de 500 mil visualizações no TikTok.

A reportagem procurou a SP-Arte e o artista para se pronunciarem sobre o incidente mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.